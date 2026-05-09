Seleção do Irã é a grande incógnita para a Copa do Mundo - Reprodução / Instagram

Seleção do Irã é a grande incógnita para a Copa do MundoReprodução / Instagram

Publicado 09/05/2026 09:52

10 garantias dos organizadores - e dos países-sedes - antes da viagem para os Estados Unidos, onde disputará os três jogos do grupo G.

Em meio ao cenário de guerra contra Estados Unidos e Israel, o Irã decidiu impor condições para disputar a Copa do Mundo de 2026. A federação do país confirmou presença no torneio, mas afirmou que exige- e dos países-sedes - antes da viagem para os Estados Unidos, onde disputará os três jogos do grupo G.

"Participaremos sem dúvida no Mundial 2026, mas os países anfitriões devem ter em conta as nossas preocupações", afirmou a federação iraniana em comunicado oficial que reforça que o país pretende vai participar "sem renunciar às suas crenças, cultura e convicções".

O que o Irã exige para ir à Copa do Mundo



A relação de pedidos apresentada por Teerã inclui medidas de segurança para a delegação e garantia de emissão de vistos para toda a delegação. Também pede respeito aos símbolos nacionais iranianos durante a competição.



Além disso, a federação quer proteção reforçada em aeroportos, hotéis e nos deslocamentos para os estádios ao longo do Mundial.



Crise política e guerra aumentaram a tensão



A possibilidade de participação iraniana passou a ser debatida após ataques dos Estados Unidos e de Israel ao território iraniano, a partir do fim de fevereiro. Desde então, há discussões com a Fifa, que não aceitou mudar os jogos para Canadá ou México, para buscar soluções.



O episódio mais recente aconteceu no mês passado. O Canadá barrou a entrada de Mehdi Taj, presidente da Federação Iraniana de Futebol, durante o Congresso da Fifa. O dirigente é ligado à Guarda Revolucionária Islâmica, a força militar mais poderosa do país e responsável por manter o regime , mas considerada organização terrorista pelo governo canadense desde 2024.





