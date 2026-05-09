Chelsea de Andrey Santos ficou no empate fora de casa com o LiverpoolDivulgação/Liverpool
Liverpool e Chelsea ficam no empate em 1 a 1 pela Premier League
Restam apenas dois jogos para as duas equipes encerrarem a temporada
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