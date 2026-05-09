Chelsea de Andrey Santos ficou no empate fora de casa com o Liverpool - Divulgação/Liverpool

Chelsea de Andrey Santos ficou no empate fora de casa com o LiverpoolDivulgação/Liverpool

Publicado 09/05/2026 10:59 | Atualizado 09/05/2026 12:58

Liverpool e Chelsea empataram em 1 a 1, em Anfield, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado é ruim para os dois em seus objetivos de conseguir vaga em competições continentais.



O Liverpool chegou a 59 pontos na quarta colocação e segue na zona de classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada, mas perde chance de garantir a vaga. Isso porque ainda pode ser ultrapassado por Aston Villa, quinto com 58, e Bounermouth, sexto com 55, após vencer o Fulham neste sábado fora de casa, por 1 a 0.



Já o Chelsea, depois de seis derrotas consecutivas, voltou a pontuar e interrompe a pior sequência recente do clube na competição. Mas com 49 pontos em nono lugar, fica mais distante de uma vaga na Liga Europa ou na Conferência.



Como foi Liverpool x Chelsea



O Liverpool começou melhor e abriu o placar logo aos cinco minutos com Gravenberch, que marcou em um chute de fora da área. Apesar do gol sofrido cedo, o Chelsea cresceu na partida e passou a controlar as ações ainda no primeiro tempo. A igualdade veio em cobrança de falta de Enzo Fernández, aos 34.



Na etapa final, os donos da casa retomaram o domínio e criaram as melhores oportunidades. O Liverpool acertou a trave duas vezes e ainda teve um gol anulado. O Chelsea também balançou as redes em lance invalidado pela arbitragem.

João Pedro reclama de pênalti



João Pedro protagonizou um lance polêmico nos minutos finais. Após passar por quatro marcadores em jogada individual, o brasileiro caiu na área e pediu pênalti, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.





