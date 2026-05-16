Xabi Alonso assinará contrato válido por quatro temporadas com o Chelsea - Patricia de Melo Moreira / AFP

Xabi Alonso assinará contrato válido por quatro temporadas com o ChelseaPatricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 16/05/2026 18:52

Após uma temporada bem abaixo do esperado, o Chelsea acertou a contratação do espanhol Xabi Alonso, segundo informações do jornal 'As', de Madri. O treinador chegaria com um contrato de quatro anos e assumiria o lugar deixado por Liam Rosenior, demitido no final de abril após maus resultados.

O clube de Londres aposta na boa passagem de Xabi pelo Bayer Leverkusen, onde conseguiu derrubar a hegemonia do Bayern de Munique na Bundesliga. Na equipe alemã foram 140 partidas, com 88 vitórias e apenas 19 derrotas, além dos títulos da liga nacional, Copa da Alemanha e Supercopa.

Além do Chelsea, o ex-volante teve o nome ligado ao Liverpool nas últimas semanas, principalmente pela pressão em cima de Arne Slot. Cabe ressaltar que Alonso foi jogador da equipe de vermelho por cinco temporadas, inclusive fez parte do elenco campeão da Champions League 2004/05.

Seu último trabalho foi à frente do Real Madrid, nesta temporada, onde não conseguiu o mesmo sucesso e caiu com após 34 partidas. O comandante não resistiu aos maus resultados e foi desligado após derrota para o Barcelona na decisão da Supercopa da Espanha.

Se concretizar a negociação, Xabi Alonso provavelmente teria apenas competições nacionais na próxima temporada. A equipe de Londres precisa vencer as duas últimas partidas da Premier League e torcer por uma combinação de resultados para conquistar uma vaga na Europa League ou Conference League.

O Chelsea perdeu a decisão da Copa da Inglaterra neste sábado (16) para o Manchester City, em Wembley, por 1 a 0. O time volta aos gramados na terça-feira (19), contra o Tottenham pela 37ª rodada da Premier League.