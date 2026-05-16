João Fonseca, de 19 anos, é o maior nome do tênis brasileiro na atualidade - Clive Brunskill / Getty Images via AFP

João Fonseca, de 19 anos, é o maior nome do tênis brasileiro na atualidade Clive Brunskill / Getty Images via AFP

Publicado 16/05/2026 17:00

Rio - João Fonseca está fora do ATP 500 de Hamburgo, que começa neste domingo (17). O torneio alemão confirmou neste sábado (16) a desistência do tenista brasileiro após ele sentir um leve desconforto no pulso direito logo depois de chegar à cidade.

"Senti um leve incômodo no punho direito e, junto com meu time, decidimos que seria melhor me retirar do torneio por precaução. Também gostaria de agradecer à organização do torneio pelo apoio e hospitalidade desde que cheguei aqui em Hamburgo", disse João Fonseca.

Atual 29 do mundo, João Fonseca enfrentaria na rodada inicial o alemão Yannick Hanfmann. O tenista brasileiro, de 19 anos, vem de uma derrota na estreia do Roma Open e tem seu próximo compromisso em Roland Garros, segundo Grand Slam do ano, que inicia no dia 24 de maio, em Paris.

Ainda não foram divulgadas informações sobre a gravidade da lesão e nem o prazo estimado para retorno do tenista carioca às quadras. O ATP 500 de Hamburgo vai até o dia 24 de maio e a final do simples masculina acontece no sábado, às 9h30.