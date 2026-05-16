Alison dos Santos fez a melhor marca do mundo em 2026 nos 300m com barreiras - Hector Retamal / AFP

Alison dos Santos fez a melhor marca do mundo em 2026 nos 300m com barreirasHector Retamal / AFP

Publicado 16/05/2026 15:05

Rio - Alison dos Santos venceu a primeira etapa da Diamond League de 2026. O Piu, como é conhecido, superou o rival norueguês Karsten Warholm nos 300m com barreiras, neste sábado (16), em Xangai, na China, e puxou a dobradinha brasileira com Matheus Lima, que ficou em terceiro lugar.

"Foi uma grande prova, me diverti. Neste ano, meu foco é ficar mais rápido, desenvolver mais velocidade. E eu acho que mostrei que estou mais veloz, por isso estou feliz. Eu senti que estava correndo rápido e que o Karsten estava ali. Acho que isso me deixa bem preparado para o restante da temporada", disse.

Apenas quatro centésimos de segundo separaram os dois campeões mundiais. Em uma disputa que exigiu a tecnologia do photo finish, Alison dos Santos venceu com o tempo de 33.01s, enquanto o norueguês fez 33.05s. Com isso, Piu estabeleceu a sua melhor marca pessoal e a melhor do ano.

Foi a segunda competição de Alison dos Santos nesta temporada. O atleta brasileiro volta a disputar uma etapa da Diamond League no próximo sábado (23), em Xiamen, na China, na prova dos 400m com barreiras, também com a participação do norueguês Karsten Warholm.