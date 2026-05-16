João Pedro na final da Copa da Inglaterra - Adrian Dennis / AFP

João Pedro na final da Copa da InglaterraAdrian Dennis / AFP

Publicado 16/05/2026 14:30

Rio - João Pedro deu um susto na final da Copa da Inglaterra. O atacante brasileiro, que é cotado para ser convocado para a Copa do Mundo, foi substituído no segundo tempo com dores. Apesar disso, ele deixou o gramado apenas por desgaste físico.

Na decisão, João Pedro teve dificuldades com a defesa do Manchester City. O atacante foi o pivô do lance mais polêmico da decisão, quando foi derrubado por Khusanov dentro da área. Porém, a arbitragem não marcou o pênalti, o que gerou reclamação do Chelsea.

João Pedro está na pré-lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo e é cotado para ser convocado. O técnico Carlo Ancelotti divulga a lista de convocados para o Mundial na próxima segunda-feira (18), às 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Um dos principais reforços do Chelsea na temporada, João Pedro custou 55 milhões de libras (cerca de R$ 415 milhões). O atacante, de 24 anos, disputou 49 jogos, fez 20 gols e deu nove assistências. Ele foi o artilheiro e o jogador com mais participações diretas em gols do time londrino na temporada.