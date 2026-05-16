Bayern de Munique conquistou o Campeonato Alemão - Alexandra Beier / AFP

Bayern de Munique conquistou o Campeonato AlemãoAlexandra Beier / AFP

Publicado 16/05/2026 16:00

Rio - O Bayern de Munique fechou a temporada com chave de ouro. Na última rodada do Campeonato Alemão, os bávaros golearam o Colônia por 5 a 1, neste sábado (16), na Allianz Arena, e encerraram a campanha do título com recorde de gols marcados em uma única temporada nas cinco grandes ligas no século XXI, com 122, superando os 121 do Real Madrid no Espanhol de 2011/12.

Um dos grandes responsáveis pela marca foi o centroavante Harry Kane, que anotou três vezes diante do Colônia. Nesta edição, o camisa 9 marcou 36 gols em 31 jogos e terminou como artilheiro isolado. Para efeito de comparação, o vice Deniz Undav, do Stuttgart, terminou com 19 gols. Além disso, foram quatro hat-tricks do inglês apenas no Campeonato Alemão.

O título já estava assegurado desde a 30ª rodada, após vitória sobre o próprio Stuttgart. Sob o comando do treinador belga Vincent Kompany, o Bayern de Munique chegou ao segundo título alemão consecutivo. Na Liga dos Campeões, no entanto, a equipe acabou superada pelo Paris Saint-Germain nas semifinais, após dois jogos bem disputados.

Wolfsburg jogará playoff de rebaixamento

Apesar do título definido há algum tempo, a última rodada da liga alemã guardou algumas emoções. Uma delas foi a definição das vagas para segunda divisão. No Millerntor-Stadion, St. Pauli e Wolfsburg fizeram um jogo de vida ou morte e quem saiu feliz foi a equipe de verde, que venceu a partida por 3 a 1. Os visitantes empurraram o adversário para o descenso, mas ainda precisam vencer o playoff do rebaixamento.

O outro clube rebaixado foi o Heidenheim, que perdeu por 2 a 0, dentro de casa, para o Mainz. A outra definição do Campeonato Alemão foi a última vaga para a Liga dos Campeões. O Hoffenheim ainda tinha chances de roubar a posição do Stuttgart, mas acabou goleado pelo Borussia M'gladbach, por 4 a 0, e ficou apenas com a Liga Europa.