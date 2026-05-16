Bayern de Munique conquistou o Campeonato AlemãoAlexandra Beier / AFP
Bayern festeja título alemão com goleada e recorde de gols
Time alemão supera marca do Real Madrid em 2011/12
Cazé TV transmitirá o Campeonato Espanhol pelas próximas seis temporadas
Conteúdos serão distribuídos pelo ecossistema da empresa, com destaque para o YouTube
Técnico do Lyon confirma retorno de Endrick ao Real Madrid
Brasileiro fará despedida do time francês diante do Lens, neste domingo (17)
Zubeldía celebra vitória em confronto direto e vê Fluminense recuperando identidade
Tricolor venceu o São Paulo e se consolidou em terceiro lugar no Brasileirão
Renato Gaúcho vê 'falta de atenção' em goleada sofrida pelo Vasco: 'Entramos com sono'
Técnico criticou o desempenho do time na derrota por 4 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio
Fluminense vence São Paulo e se mantém na caça aos líderes do Brasileirão
Tricolor volta a vencer após dois jogos e ganha confiança para Libertadores
Vasco joga mal e é goleado pelo Internacional no Brasileiro
Cruz-Maltino foi dominado do início ao fim no Beira-Rio, em Porto Alegre
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.