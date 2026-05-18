Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Karen Insfran é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 18/05/2026 17:20

Rio - A musa do Olimpia, Karen Insfran, vê o sexo como alto fundamental na vida. Na sua opinião, uma relação sexual intensa é fundamental para melhorar o ânimo no dia-a-dia.

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"Com sexo intenso, com muitos carinhos e beijos. Isso cura tudo. É o melhor remédio para o mau humor", disse em entrevista ao site "Popular".

Dona de um corpo escultural, Karen Insfran (@kareninsfran___lamadrina) também crê que uma noite de sexo ajuda a afastar a tristeza.

"Porque é verdade, sexo e carinho são os únicos antídotos para um coração partido, além de regenerar suas células e sua alma. Não é segredo. Está comprovado", concluiu.