Karen Insfran é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A musa do Olimpia, Karen Insfran, vê o sexo como alto fundamental na vida. Na sua opinião, uma relação sexual intensa é fundamental para melhorar o ânimo no dia-a-dia.
fotogaleria
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
"Com sexo intenso, com muitos carinhos e beijos. Isso cura tudo. É o melhor remédio para o mau humor", disse em entrevista ao site "Popular".
Dona de um corpo escultural, Karen Insfran (@kareninsfran___lamadrina) também crê que uma noite de sexo ajuda a afastar a tristeza.
"Porque é verdade, sexo e carinho são os únicos antídotos para um coração partido, além de regenerar suas células e sua alma. Não é segredo. Está comprovado", concluiu.
 