Endrick em treino da seleção brasileiraDivulgação / CBF
Endrick vê Mourinho como chance de volta por cima no Real, diz jornal
Atacante, de 19 anos, teve boa passagem pelo Lyon
CBF divulga revisão do VAR em pênalti a favor do Botafogo que foi anulado
Lance aconteceu quando a partida estava empatada em 1 a 1, no primeiro tempo
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Atacante está entre os 26 convocados de Carlo Ancelotti
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Experiente goleiro de 38 anos ganha disputa com Bento, Hugo Souza e John
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Atacante do Chelsea ainda avisou que será mais um torcedor pelo hexa
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