Endrick em treino da seleção brasileiraDivulgação / CBF

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Rio - O atacante Endrick, de 19 anos, retornará ao Real Madrid nesta semana, depois de um empréstimo de seis meses ao Lyon. Depois de viver um bom momento na França, o jovem retornar ao clube espanhol crendo que a chegada de José Mourinho pode significar uma volta por cima nos Merengues.
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De acordo com o jornal espanhol "Marca", Mourinho é visto como uma possível "tábua de salvação" para o atacante brasileiro, que retorna ao clube após empréstimo ao Lyon tentando ganhar espaço no elenco para a próxima temporada. O brasileiro deseja permanecer no Real Madrid e vê a provável chegada de Mourinho como uma oportunidade importante para conquistar mais minutos dentro da equipe.
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Endrick chegou ao Real Madrid em 2024 e não teve muitas chances nem com Carlo Ancelotti, nem com Xabi Alonso. Depois de muito recusar, o atacante acabou aceitando ser emprestado para o Lyon no começo deste ano.
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Na França, o brasileiro teve sequências de jogos e conseguiu se destacar. Endrick entrou em campo em 21 partidas, anotou oito gols e deu sete assistências com a camisa do Lyon.