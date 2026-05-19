Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Karen Insfran é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 19/05/2026 12:52

Rio - A musa do Olimpia, Karen Insfran, é uma mulher sexy. A beldade comentou que tal característica não é forçada, mas que faz parte da sua personalidade. Ela não consegue agir de outra maneira.

"Ser sensual já faz parte de mim; sou muito autêntica nesse sentido. Ser sexy faz parte da minha personalidade", disse em entrevista ao portal "Popular".

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Com mais de 288 mil seguidores no Instagram (@kareninsfran___lamadrina), Karen Insfran afirmou que ser "sexy" abriu portas para sua carreira por conta da autoestima.

"Minha sensualidade me ajudou a me conectar com os outros, a me expressar e a me sentir confiante. Mas o que é realmente importante, conquistei com trabalho árduo, atitude e personalidade", concluiu.