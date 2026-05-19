Produzido pela Panini, o álbum da Copa do Mundo de 2026 foi lançado no dia 30 de abril - Divulgação / Panini

Produzido pela Panini, o álbum da Copa do Mundo de 2026 foi lançado no dia 30 de abrilDivulgação / Panini

Publicado 19/05/2026 18:32 | Atualizado 19/05/2026 19:59

Rio - A convocação oficial da seleção brasileira para a Copa do Mundo fez a Panini se movimentar nos bastidores. Logo após o anúncio dos 26 atletas escolhidos pelo técnico Carlo Ancelotti, a editora confirmou que lançará um "pacote de atualização" com novos cromos para alinhar o produto com a realidade do elenco.

A medida é necessária devido aos 13 jogadores convocados que não foram incluídos na versão inicial do livro ilustrado, entre eles Neymar, Endrick, Bremer, Rayan e Igor Thiago. Em contrapartida, cinco nomes que já possuíam figurinhas impressas no álbum acabaram ficando de fora da lista definitiva para o torneio na América do Norte. Nomes como Bento, João Pedro, Éder Militão, Rodrygo e Estêvão devem ser formalmente substituídos nas páginas da coleção.

Como cada país conta com um espaço fixo de apenas 20 figurinhas no total (sendo um escudo, uma foto posada do time e 18 atletas), alguns dos convocados por Ancelotti fatalmente não ganharão um cromo impresso, mesmo integrando a delegação oficial.



O processo de atualização vai impactar o bolso dos colecionadores em um ano que já registra custos recordes. Refletindo o novo formato da Copa do Mundo, que pela primeira vez abrigará 48 seleções, o livro deste ano se tornou o maior da história da franquia, saltando de 670 cromos em 2022 para um total de 980 figurinhas espalhadas por 112 páginas.

