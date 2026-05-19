Thiago Silva com a taça do Campeonato PortuguêsDivulgação / Porto
Thiago Silva avalia renovar com o Porto ou encerrar sua carreira
Zagueiro, de 41 anos, ficou fora de lista de Ancelotti
Fábio faz crítica à convocação da Seleção: 'Soltaram a mão e cortaram a corda'
Goleiro também minimiza o fato de ter poucas chances na seleção brasileira ao longo da carreira
Auxiliar valoriza esforço, mas chama atenção para contundência do Fluminense
Tricolor venceu o Bolívar por 2 a 1, mas não depende apenas de si para avançar na Libertadores
Jogadores do Fluminense avaliam situação na Libertadores: 'Continuar com fé'
Tricolor ainda está vivo na competição continental, mas em situação bastante delicada
Fluminense vence o Bolívar no Maracanã e ainda está vivo na Libertadores
Tricolores, no entanto, não dependem mais apenas das próprias forças para alcançar as oitavas de final
Weverton celebra convocação para a Copa: 'Momento de celebrar e desfrutar'
Goleiro terá a oportunidade de disputar o torneio mais uma vez
Ponte projeta jogo do Botafogo na Sul-Americana e faz alerta
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