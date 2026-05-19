Thiago Silva com a taça do Campeonato Português - Divulgação / Porto

Thiago Silva com a taça do Campeonato PortuguêsDivulgação / Porto

Publicado 19/05/2026 18:50

Rio - Fora da lista de Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo, Thiago Silva, de 41 anos, têm duas possibilidades para a próxima temporada: ou renovar o seu contrato com o Porto ou anunciar o fim da sua carreira. As informações são da "ESPN".

Thiago Silva já recebeu a confirmação do Porto de que o clube deseja sua renovação até junho de 2027. O zagueiro irá passar suas férias com a família na Croácia, nos próximos dias, e em breve deverá responder o clube português.

O defensor, que está realizando cursos para se tornar técnico, também já tem um convite do Chelsea, clube no qual é ídolo, para participar fora de campo na área. Além disso, o Milan também teria aberto às portas para o zagueiro.

Thiago Silva chegou ao Porto no começo do ano e entrou em campo em 14 jogos sendo campeão português. O zagueiro estava na pré-lista dos 55 jogadores de Carlo Ancelotti, mas ficou fora da convocação para a Copa do Mundo.