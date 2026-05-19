Vibração de William Gomes em jogo do PortoMiguel Riopa / AFP
Atlético de Madrid tem interesse na contratação de atacante brasileiro
Contatos iniciais já foram feitos
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City empata com o Bournemouth, Arsenal quebra jejum de 22 anos e conquista Campeonato Inglês
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Clube inglês é expulso do mata-mata de acesso à Premier League por espionagem
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Léo Nanneti, de 18 anos, celebrou o convite da comissão técnica: 'Muito feliz'
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Meio-campista, recém-convocado para a Copa do Mundo, está afastado do elenco alvinegro
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