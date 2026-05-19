Vibração de William Gomes em jogo do Porto - Miguel Riopa / AFP

Vibração de William Gomes em jogo do PortoMiguel Riopa / AFP

Publicado 19/05/2026 17:57

Rio - O brasileiro William Gomes, que atualmente defende o Porto (POR), está na mira do Atlético de Madrid. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, contatos iniciais já foram feitos.

O atacante brasileiro tem 20 anos e é cria do São Paulo. William Gomes chamou atenção do Porto, que oficializou a contratação no fim de janeiro de 2025.

Na ocasião, o clube português informou que chegou a um acordo com o São Paulo para adquirir 80% dos direitos econômicos do atleta por 9 milhões de euros. No contexto da transação, o Porto negociou a rescisão com Wendell, que se juntou ao time paulista.

Na temporada de 2025/26, o brasileiro disputou 46 jogos, anotou 13 gols e distribuiu duas assistências. Ele foi peça importante para o time que conquistou o Campeonato Português.