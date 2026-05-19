Southampton jogaria a final dos 'playoffs' neste sábado (23), contra o Hull City - Glyn Kirk / AFP

Southampton jogaria a final dos 'playoffs' neste sábado (23), contra o Hull CityGlyn Kirk / AFP

Publicado 19/05/2026 17:17

Inglaterra - Um caso digno de "Agente 007" aconteceu na 2ª divisão inglesa e custou a promoção do Southampton para a Premier League. Na última semana, a equipe havia sido acusada pelo Middlesbrough, adversário da semifinal dos mata-matas de acesso à elite da Inglaterra, de espionar um treinamento às vesperas do confronto . Nesta terça-feira (19), o clube acabou expulso dos 'playoffs'.

A exclusão foi determinada pela Comissão Disciplinar da EFL (entidade do futebol inglês), após acusação entregue pelo próprio Middlesbrough. O Southampton havia saído vencedor do confronto, com um 0 a 0 na partida de ida e 1 a 0 na volta, e jogaria a final dos mata-matas contra o Hull City, neste sábado (23). O vencedor estaria classificado para a Premier League.

Porém, o vazamento da fotografia de um membro da comissão técnica do Southampton gravando o treino do rival das semis às vésperas da partida foi suficiente para que o caso fosse levasse à entidade. Além da expulsão dos 'playoffs', o clube também começará a 2ª divisão da próxima temporada com quatro pontos a menos na tabela.

Com a exclusão, o Middlesbrough terá sua eliminação anulada e jogará a final dos mata-matas contra o Hull City no lugar do time "espião". Ciente da possível decisão da EFL, o clube não deu férias ao elenco e manteve a preparação para um possível retorno à disputa pela última vaga para a Premier League. O Southampton tem até esta quarta (20) para apresentar recurso e tentar reverter a decisão.

Confira a nota oficial da EFL sobre o caso de espionagem

"Uma Comissão Disciplinar Independente expulsou hoje o Southampton dos playoffs da Championship após o clube admitir múltiplas violações dos regulamentos da EFL relacionadas à filmagem não autorizada dos treinos de outros clubes.

Além disso, o clube recebeu uma dedução de quatro pontos, que será aplicada à tabela da Championship da temporada 2026-27.

O Middlesbrough está reintegrado aos playoffs de 2026 e avançará para a final contra o Hull City. A final permanece agendada para sábado, 23 de maio, com o horário de início a ser confirmado", publicou a EFL em comunicado oficial.