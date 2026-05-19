Southampton jogaria a final dos 'playoffs' neste sábado (23), contra o Hull CityGlyn Kirk / AFP
Clube inglês é expulso do mata-mata de acesso à Premier League por espionagem
Caso aconteceu na semifinal, que terminou com o time 'espião' classificado
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Goleiro do Flamengo participará de treinos da Seleção na Copa do Mundo
Léo Nanneti, de 18 anos, celebrou o convite da comissão técnica: 'Muito feliz'
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Meio-campista, recém-convocado para a Copa do Mundo, está afastado do elenco alvinegro
Com Barboza e sem Danilo, Botafogo divulga relacionados para jogo da Sul-Americana
Glorioso vai enfrentar o Independiente Petrolero (BOL) nesta quarta-feira (20), a partir das 21h (de Brasília), no Paraguai
Bremer celebra convocação para Copa do Mundo e relembra grave lesão no joelho
Zagueiro da Juventus afirmou que voltar a defender a Seleção era uma das maiores motivações
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Rubro-Negro anunciou que teve 100% de público como visitante no Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo
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