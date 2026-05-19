Pep Guardiola em entrevista coletivaGlyn Kirk / AFP
Diversos veículos de imprensa britânicos noticiaram na segunda-feira (18) que Guardiola deixará o City após a última rodada do Inglês, contra o Aston Villa, no próximo domingo.
"Eu poderia dizer que ainda tenho um ano de contrato e, com base nas conversas que tive ao longo de muitos e muitos anos, e na minha experiência, sempre que você anuncia o que quer que seja durante a competição, o resultado é ruim", declarou Guardiola à "Sky Sports".
"Tenho que falar com meu presidente, com meus jogadores, com minha comissão técnica porque, quando jogamos a Copa da Inglaterra, quando jogamos o Campeonato Inglês, tenho apenas uma coisa em mente: tentar levar o time ao topo", afirmou Guardiola.
Se confirmada, a saída do treinador espanhol encerraria uma das eras mais vitoriosas na história do futebol inglês. Desde que Guardiola assumiu o cargo, em 2016, o City conquistou 20 títulos, incluindo seis do Campeonato Inglês e uma Liga dos Campeões da Europa.
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