Matvey Safonov em ação pelo Paris Saint-GermainSimon Wohlfahrt / AFP
Luis Enrique dividiu o grupo em duas equipes para simular uma partida. A simulação previa até cumprimentos dos times antes da disputa. Foi neste momento que o clima pesou. O zagueiro ucraniano Ilya Zabarnyi, que se juntou ao clube francês em agosto vindo do Bournemouth, evitou cumprimentar o goleiro russo Matvey Safonov.
A imagem gerou polêmica nas redes sociais sobre a relação tensa entre os dois atletas, que jogaram 13 partidas juntos na temporada: uma na Champions League e 12 no Campeonato Francês.
Desde o início do conflito na Ucrânia, Zabarnyi se manifestou veementemente contra a Rússia, chegando a chamá-la de "Estado terrorista". "A guerra continua e não tenho qualquer relação com nenhum russo. Quanto ao meu companheiro de equipe, cumprirei minhas obrigações contratuais e vou interagir com ele profissionalmente. Mas, enquanto a guerra persistir, apoio integralmente o isolamento completo do futebol russo", disse o zagueiro sobre sua relação com Safonov no vestiário do PSG.
Safonov, de 27 anos, foi titular em todas as partidas de mata-mata da Champions League, enquanto Zabarnyi, de 23, ficou no banco.
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