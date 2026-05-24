Mikayla Demaiter é ex-goleira de hóquei - Reprodução/ Instagram

Mikayla Demaiter é ex-goleira de hóqueiReprodução/ Instagram

Publicado 24/05/2026 11:46 | Atualizado 24/05/2026 11:48

Rio - A ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter, fez mais um ensaio sensual para deixar seus fãs bem felizes. Em seu perfil oficial no Instagram, a beldade apareceu somente de biquíni dentro de uma sauna. Como de costume, a beldade ainda provocou seus seguidores.

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"As saunas ficam mais quentes quando eu ando nelas", publicou a beldade, que tem mais de 3,1 milhões de seguidores no seu perfil oficial do Instagram (@mikaylademaiter).

Nascida no Canadá, Mikayla Demaiter, de 25 anos, defendeu o Bluewater Hawks por duas temporadas, encerrando sua participação no esporte em 2020. A beldade tem uma conta no OnlyFans.