Maracanã será um dos estádios com a tecnologia do impedimento semiautomático - Divulgação / Maracanã / CBF

Maracanã será um dos estádios com a tecnologia do impedimento semiautomáticoDivulgação / Maracanã / CBF

Publicado 26/05/2026 08:04





LEIA MAIS: Amazon notifica Galvão Bueno para rescisão de contrato O sistema de impedimento semiautomático deve fazer sua estreia no Campeonato Brasileiro na 20ª rodada da competição, após a Copa do Mundo. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) finalizou, no último fim de semana, as instalações dos equipamentos nos 19 estádios da Série A, de acordo com o 'ge'.

Agora, a entidade vai promover testes com a bola rolando nas 20 partidas das duas próximas rodadas, 18ª e 19ª, esta depois do Mundial, para iniciar definitivamente a operação da nova tecnologia.



Equipamentos foram instalados em São Januário, Vila Belmiro, Arena Fonte Nova, Maião e Mangueirão no fim de semana passado. Eles, assim como os já implementados nos demais estádios do Brasileirão, vão passar pela fase de calibração e testes do sistema.

Como o recurso funciona

A tecnologia é fornecida pela empresa Genius, que também atende ao Campeonato Inglês. O impedimento semiautomático funciona através de cerca de 30 celulares, que precisam de conexão e energia.



Os aparelhos gravam toda a partida em 4k, a 100 frames por segundo, permitindo que seja criada uma réplica digital do jogo. O sistema é capaz de determinar automaticamente qual é o ponto do corpo do atleta que está mais próximo da linha de fundo.