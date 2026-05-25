Galvão Bueno foi anunciado pela Amazon em janeiro de 2025 - Reprodução/Band

Galvão Bueno foi anunciado pela Amazon em janeiro de 2025Reprodução/Band

Publicado 25/05/2026 22:58 | Atualizado 25/05/2026 23:13

Rio - A Amazon notificou a equipe do narrador Galvão Bueno de que irá rescindir o contrato do Prime Video com o profissional. O aviso foi feito na semana passada, na sexta-feira (22). As informações foram divulgadas primeiro pelo jornalista Gabriel Vaquer, da 'Folha de S. Paulo'.

O acordo entre as partes foi anunciado em janeiro de 2025 . O vínculo é válido até dezembro de 2027, mas os advogados dos dois lados já negociam a multa que a Amazon terá que pagar.

Por meio de nota naquele dia, a assessoria do jornalista explicou que o procedimento, realizado com sucesso, foi feito para a correção de uma hérnia de disco. "Tudo correu dentro do esperado. Galvão passa bem e segue em recuperação, sob acompanhamento médico. Em breve dará início ao processo de recuperação com fisioterapia ainda no hospital", disse.