Galvão Bueno foi anunciado pela Amazon em janeiro de 2025Reprodução/Band

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Rio - A Amazon notificou a equipe do narrador Galvão Bueno de que irá rescindir o contrato do Prime Video com o profissional. O aviso foi feito na semana passada, na sexta-feira (22). As informações foram divulgadas primeiro pelo jornalista Gabriel Vaquer, da 'Folha de S. Paulo'.
O acordo entre as partes foi anunciado em janeiro de 2025. O vínculo é válido até dezembro de 2027, mas os advogados dos dois lados já negociam a multa que a Amazon terá que pagar.
No momento, Galvão se encontra no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde passou por uma cirurgia eletiva na coluna, na manhã de sábado (23).
Por meio de nota naquele dia, a assessoria do jornalista explicou que o procedimento, realizado com sucesso, foi feito para a correção de uma hérnia de disco. "Tudo correu dentro do esperado. Galvão passa bem e segue em recuperação, sob acompanhamento médico. Em breve dará início ao processo de recuperação com fisioterapia ainda no hospital", disse.
Galvão Bueno viajará aos Estados Unidos em breve por causa da Copa do Mundo. Ele vai liderar as transmissões dos jogos da seleção brasileira pelo SBT e N Sports.