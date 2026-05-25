Fabio Matias não é mais técnico da Chapecoense - Julliana Paulino | ACF

Fabio Matias não é mais técnico da ChapecoenseJulliana Paulino | ACF

Publicado 25/05/2026 23:22

Chapecó - Fabio Matias não é mais o técnico da Chapecoense. Na noite desta segunda-feira (25), o clube catarinense anunciou encerramento do vínculo contratual com o profissional. O auxiliar Lucas Batista e preparador físico Felippe Capella também deixaram a Chape.

"A Associação Chapecoense de Futebol comunica, de maneira oficial, o encerramento do vínculo contratual com o treinador Fábio Matias. Além do profissional, o auxiliar técnico Lucas Batista e preparador físico Felippe Capella também deixam de integrar o quadro de profissionais do clube. Pelo período de trabalho no comando da equipe alviverde, o clube agradece o profissional e deseja sucesso nos projetos futuros", diz a nota da Chape.

A Associação Chapecoense de Futebol comunica, de maneira oficial, o encerramento do vínculo contratual com o treinador Fábio Matias. Além do profissional, o auxiliar técnico Lucas Batista e preparador físico Felippe Capella também deixam de integrar o quadro de profissionais do… pic.twitter.com/nQqp55UDyt — Chapecoense (@ChapecoenseReal) May 26, 2026

Matias havia sido anunciado como treinador da Chapecoense no dia 5 de abril. No período, comandou o time em dez jogos. No total, foram duas vitórias, um empate e sete derrotas.

Ele cai um dia após o revés para o Cruzeiro por 2 a 1 no Mineirão. A equipe soma apenas nove pontos e aparece na lanterna do Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, uma das vitórias foi o 2 a 0 sobre o Botafogo, pelo jogo da volta da quinta fase da Copa do Brasil. O resultado garantiu o time de Chapecó nas oitavas de final da competição.