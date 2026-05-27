Gianni Infantino, atual presidente da FifaOdd Andersen / AFP
Os preços exorbitantes dos ingressos têm sido motivo de tensão em torno da primeira Copa do Mundo ampliada para 48 seleções, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.
A Justiça dos dois estados solicita à Fifa informações sobre a venda de ingressos, em particular para as oito partidas programadas no MetLife Stadium, em Nova Jersey, perto de Nova York, incluindo a final de 19 de julho.
"Reportagens recentes indicam que os torcedores podem ter sido induzidos ao erro sobre a localização dos assentos que compravam", afirmaram James e Davenport em um comunicado.
Elas afirmaram também "que as declarações públicas da Fifa, assim como a venda dos ingressos, podem ter contribuído para o aumento desmedido dos preços".
A organização Football Supporters Europe (FSE) acusou recentemente a entidade máxima do futebol de "extorsão" e de "traição monumental".
A federação respondeu em abril ao "The Athletic" que os mapas dos estádios apresentados no momento da compra, e modificados posteriormente, eram "orientativos".
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