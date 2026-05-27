Diana Quintana é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A musa do Olimpia, Diana Quintana, abordou um assunto bastante importante: fidelidade em relacionamentos. A beldade afirmou que o comportamento do parceiro é fundamental para sua reação.
fotogaleria
Musa do Olimpia, Diana Quintana - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Diana Quintana - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Diana Quintana - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Diana Quintana - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Diana Quintana, - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Diana Quintana, - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Diana Quintana, - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
"Depende de como me tratam. Se cuidam de mim e me dão atenção, sou a pessoa mais leal do mundo. Mas se começam com coisas estranhas, a loira boazinha some rapidinho", disse em entrevista ao portal "Popular".
Dona de um corpo escultural, Diana Quintana faz muito sucesso pela beleza e é bastante conhecida pelos paraguaios. Ela realiza trabalhos como modelo.