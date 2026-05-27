Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Diana Quintana é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 27/05/2026 15:11

Rio - A musa do Olimpia, Diana Quintana, abordou um assunto bastante importante: fidelidade em relacionamentos. A beldade afirmou que o comportamento do parceiro é fundamental para sua reação.

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"Depende de como me tratam. Se cuidam de mim e me dão atenção, sou a pessoa mais leal do mundo. Mas se começam com coisas estranhas, a loira boazinha some rapidinho", disse em entrevista ao portal "Popular".

Dona de um corpo escultural, Diana Quintana faz muito sucesso pela beleza e é bastante conhecida pelos paraguaios. Ela realiza trabalhos como modelo.