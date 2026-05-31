Marquinhos é um dos cinco nomes do PSg na seleção dos melhores da Liga dos Campeões - Divulgação/PSG

Marquinhos é um dos cinco nomes do PSg na seleção dos melhores da Liga dos CampeõesDivulgação/PSG

Publicado 31/05/2026 15:27

A seleção da Liga dos Campeões da temporada 2025/26 conta com dois jogadores brasileiros. E a boa notícia para Carlo Ancelotti é que Marquinhos e Gabriel Magalhães estão entre os melhores da principal competição de clubes no mundo e farão a dupla de zaga titular do Brasil na Copa do Mundo.

Os dois, inclusive, só se juntam à delegação nos Estados Unidos, a partir desta segunda-feira (1º). Eles disputaram a final europeia no sábado (30), com o jogador do PSG levando a melhor dobre o do Arsenal, que foi um dos destaques nos 90 minutos, mas perdeu o pênalti decisivo.



Como não podia deixar de ser, o campeão PSG dominou a seleção da Liga dos Campeões, com cinco nomes. Além de Marquinhos, também foram eleitos: o lateral-esquerdo Nuno Mendes, o meio-campista Vitinha e os atacantes Kvaratskhelia e Dembelé.



O vice-campeão Arsenal aparece logo na sequência com três nomes. O goleiro Raya e o meio-campista Rice se juntam a Gabriel Magalhães.

E os outros três entre os melhores do torneio são de outros dois semifinalistas: o meia Olise e o atacante Kane, do Bayern de Munique, e o lateral-direito Llorente.