Marquinhos é um dos cinco nomes do PSg na seleção dos melhores da Liga dos CampeõesDivulgação/PSG
Dupla de zaga do Brasil é eleita para seleção dos melhores da Liga dos Campeões
Campeão PSG domina seleção do torneio com cinco nomes, enquanto o vice Arsenal tem três
Dupla de zaga do Brasil é eleita para seleção dos melhores da Liga dos Campeões
Campeão PSG domina seleção do torneio com cinco nomes, enquanto o vice Arsenal tem três
Jogadores do Fluminense apontam aprendizados para o mata-mata da Libertadores
Tricolor enfrentará Independiente Rivadávia pelas oitavas de final, em agosto
Gabriel Magalhães se pronuncia após erro decisivo na final da Liga dos Campeões
Zagueiro da seleção brasileira perdeu pênalti que definiu o título para o PSG
CBF divulga áudio do VAR em lance que anulou expulsão de Ademir contra o Botafogo
Arbitragem entendeu que havia cobertura defensiva e trocou o cartão vermelho por amarelo após revisão no monitor.
Jorge Jesus se encontra com jogadores do Flamengo de 2019: 'Melhor time que tive'
Técnico português passa as férias no Brasil e assistiu à vitória do Rubro-Negro
Uruguai confirma jogadores de Flamengo e Fluminense em lista para a Copa do Mundo
Técnico Marcelo Bielsa convoca sete nomes do futebol brasileiro; estreia será no dia 15
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.