Gabriel Magalhães se desespera após perder pênalti decisivo em PSG x ArsenalNicolas Tucat / AFP
Gabriel Magalhães se pronuncia após erro decisivo na final da Liga dos Campeões
Zagueiro da seleção brasileira perdeu pênalti que definiu o título para o PSG
Auxiliar valoriza primeiro semestre do Fluminense, mas pontua: 'Coisas para melhorar'
Maxi Cuberas também o jogo contra o Cruzeiro e lamentou a jogada do empate
Acosta conta por que iniciou o jogo entre Cruzeiro e Fluminense no banco
Argentino foi acionado no segundo tempo da partida deste domingo (31)
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Treinador promoveu dez substituições para a etapa complementar, e o time deslanchou em campo
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Tricolor soma 31 pontos e aparece na terceira posição do Campeonato Brasileiro
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