Rodri celebra gol pelo Manchester City - Oli Scarff / AFP

Rodri celebra gol pelo Manchester CityOli Scarff / AFP

Publicado 01/06/2026 16:10

Espanha - O meio-campista Rodri concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (1º), durante o Media Day da seleção da Espanha na Ciudad del Fútbol, em Las Rozas, e foi questionado sobre seu futuro. Especulado no Real Madrid para a próxima temporada, o jogador do Manchester City surpreendeu ao não assegurar sua continuidade no futebol inglês, onde tem contrato válido até o meio de 2027.



O volante deixou claro que seus próximos passos na carreira só serão determinados após o encerramento da Copa do Mundo: "Falando sobre meu futuro, eu vou esperar o Mundial acabar. É normal. Especulações são parte do futebol. Nomes de vários atletas são sempre ligados a certos clubes em particular".

Apesar dos rumores, o camisa 16 reforçou que sua prioridade absoluta no momento é liderar a equipe comandada por Luis de la Fuente.

"Mas estou focado aqui na Espanha. Sou o capitão da seleção, e minha responsabilidade no momento é aceitar isso. Sou líder de um grupo, e, no momento, meu único trabalho é ajudar a Espanha a ganhar essa Copa. Sei que há muito ruído, mas estou focado no Mundial. Eu não perco tempo pensando nisso. Depois da Copa, vamos ver o que acontece", disse.



Atual campeã da Eurocopa, a Fúria é apontada como uma das grandes favoritas ao título mundial e busca o bicampeonato de sua história. A caminhada da seleção espanhola na Copa do Mundo começará oficialmente no próximo dia 15 de junho, em duelo válido pela primeira rodada da fase de grupos contra Cabo Verde.