Espanha - O meio-campista Rodri concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (1º), durante o Media Day da seleção da Espanha na Ciudad del Fútbol, em Las Rozas, e foi questionado sobre seu futuro. Especulado no Real Madrid para a próxima temporada, o jogador do Manchester City surpreendeu ao não assegurar sua continuidade no futebol inglês, onde tem contrato válido até o meio de 2027.
O volante deixou claro que seus próximos passos na carreira só serão determinados após o encerramento da Copa do Mundo: "Falando sobre meu futuro, eu vou esperar o Mundial acabar. É normal. Especulações são parte do futebol. Nomes de vários atletas são sempre ligados a certos clubes em particular".
Apesar dos rumores, o camisa 16 reforçou que sua prioridade absoluta no momento é liderar a equipe comandada por Luis de la Fuente.
"Mas estou focado aqui na Espanha. Sou o capitão da seleção, e minha responsabilidade no momento é aceitar isso. Sou líder de um grupo, e, no momento, meu único trabalho é ajudar a Espanha a ganhar essa Copa. Sei que há muito ruído, mas estou focado no Mundial. Eu não perco tempo pensando nisso. Depois da Copa, vamos ver o que acontece", disse.
Atual campeã da Eurocopa, a Fúria é apontada como uma das grandes favoritas ao título mundial e busca o bicampeonato de sua história. A caminhada da seleção espanhola na Copa do Mundo começará oficialmente no próximo dia 15 de junho, em duelo válido pela primeira rodada da fase de grupos contra Cabo Verde.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.