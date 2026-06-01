Sem propostas, Pablo segue treinando em separado no Flamengo.Paula Reis / Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
O São Bernardo anunciou a rescisão de contrato de Pablo, campeão da Libertadores por Flamengo e Botafogo. Com vínculo até o fim do ano, o clube optou pela saída do zagueiro devido a mais uma lesão e a problemas musculares. A informação é do 'ge'.
Leia mais: Flamengo chega à parada da Copa com menos de 30% de chance de título do Brasileiro

O atleta chegou a ser relacionado para três partidas da equipe, mas não entrou em campo e deixou o clube sem atuar. Após a saída, ele passará por um período afastado do futebol para refletir sobre a possibilidade de seguir ou não na carreira profissional.

O zagueiro de 34 anos fez sua última partida pelo Flamengo no início de 2025, contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca. Na competição, disputou quatro jogos como titular, período em que o clube utilizou jovens da base e atletas com menos espaço no elenco enquanto o time principal realizava a pré-temporada nos Estados Unidos.
Confira também: Evertton Araújo se consolida cada vez mais no meio-campo do Flamengo

Pablo chegou ao Flamengo em 2022 por R$ 14 milhões. Ao todo, disputou 51 partidas com a camisa rubro-negra e conquistou duas Libertadores, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, um Campeonato Carioca e uma Supercopa Rei. Em 2024, o zagueiro foi emprestado ao Botafogo e, mesmo sem muito espaço na equipe, fez parte do elenco campeão da Libertadores e do Brasileirão.