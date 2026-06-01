Sem propostas, Pablo segue treinando em separado no Flamengo.Paula Reis / Flamengo
O atleta chegou a ser relacionado para três partidas da equipe, mas não entrou em campo e deixou o clube sem atuar. Após a saída, ele passará por um período afastado do futebol para refletir sobre a possibilidade de seguir ou não na carreira profissional.
O zagueiro de 34 anos fez sua última partida pelo Flamengo no início de 2025, contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca. Na competição, disputou quatro jogos como titular, período em que o clube utilizou jovens da base e atletas com menos espaço no elenco enquanto o time principal realizava a pré-temporada nos Estados Unidos.
Pablo chegou ao Flamengo em 2022 por R$ 14 milhões. Ao todo, disputou 51 partidas com a camisa rubro-negra e conquistou duas Libertadores, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, um Campeonato Carioca e uma Supercopa Rei. Em 2024, o zagueiro foi emprestado ao Botafogo e, mesmo sem muito espaço na equipe, fez parte do elenco campeão da Libertadores e do Brasileirão.
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