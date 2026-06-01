Cucurella está no Chelsea desde agosto de 2022 - Glyn Kirk / AFP

Cucurella está no Chelsea desde agosto de 2022Glyn Kirk / AFP

Publicado 01/06/2026 14:42

Inglaterra - O lateral-esquerdo Marc Cucurella, de 27 anos, atualmente jogador do Chelsea, manifestou a vontade de sair do clube inglês e já começa a movimentar o mercado europeu. A informação é do portal 'The Athletic', braço esportivo do 'The New York Times', que revelou o interesse do Barcelona em contar com o atleta espanhol.

Segundo a publicação, o grande motivo para Cucurella deixar o time londrino seria o desempenho dos Blues nesta temporada. Vindo do título da Copa do Mundo de Clubes, no fim do ciclo passado, o Chelsea encerrou 2025/26 sem troféus. Além disso, ficou somente na 10ª posição da Premier League, fora de qualquer competição europeia.

De olho no mercado, o Barcelona apareceu como um dos interessados em contratar o lateral-esquerdo. O clube catalão conta com Alejandro Balde — de 22 anos, cria da base — e João Cancelo — lateral-direito de origem — para o setor e vê com bons olhos a chegada do defensor para reforçar a posição.

Além disso, Cucurella fez praticamente toda a sua formação em 'La Masia', base do Barça, do sub-16 até o profissional. No total, entre empréstimos, passou cerca de oito anos no clube até ser vendido para o Getafe, da Espanha. Este pode ser um fator determinante em uma possível negociação.

Porém, a contratação promete não ser fácil. O espanhol é um dos laterais-esquerdos mais valiosos do futebol europeu e também atrai interesse de outros clubes, como o rival Atlético de Madrid. O Chelsea não descarta negociar o jogador, mas exige o "preço certo" para liberá-lo.