Vini Jr em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid
Presidente do Real Madrid nega que Vini Jr tenha pedido 'muito dinheiro' para renovar
Atacante, de 25 anos, tem contrato até junho do ano que vem
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