Vini Jr em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Vini Jr em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 01/06/2026 15:33

Rio - O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, está em campanha eleitoral para seguir na função do clube espanhol. Ao abordar situações envolvendo o elenco, o mandatário negou que Vini Jr tenha feito uma pedida considerada fora da realidade para renovar.

"Relatos dizendo que Vini Jr pede dinheiro demais para renovar o contrato são falsos", afirmou Florentino em evento da campanha presidencial.

Vini Jr, de 25 anos, tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027. O brasileiro vem recebendo consultas do futebol saudita há alguns anos, mas já deixou claro seu desejo de seguir no clube espanhol.

Na última temporada, Vini Jr viveu um começo ruim, mas terminou em alta. Ele entrou em campo em 53 partidas pelo Real Madrid, marcando 22 gols e distribuindo 13 assistências