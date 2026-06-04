Mourinho diz que vídeo em que aparece com camisa do Real Madrid é feito por inteligência artificialReprodução de vídeo
MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M— Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026
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Mourinho diz que vídeo em que aparece com camisa do Real Madrid é feito por inteligência artificialReprodução de vídeo
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Mourinho nega acordo e diz que vídeo do Real Madrid para anunciá-lo foi feito por IA
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