Filipe Luís foi demitido do Flamengo no início do ano - Patrícia de Melo Moreira / AFP

Filipe Luís foi demitido do Flamengo no início do anoPatrícia de Melo Moreira / AFP

Publicado 04/06/2026 08:36

multa de R$ 160 mil por jogo para tê-lo à frente da equipe nos jogos. Essa questão financeira dependerá do técnico ex-Flamengo conseguir a licença Uefa Pro.

Monaco encaminhou a contratação de Filipe Luís , pretende anunciá-lo nos próximos dias e estaria disposto a pagar umapara tê-lo à frente da equipe nos jogos. Essa questão financeira

Filipe Luís está no processo para obter a certificação, necessária para que técnico comandarem times na área técnica na Europa. Caso não a obtenha até o início da temporada, o clube que disputa o Campeonato Francês avalia pagar a multa, segundo a emissora alemã Sky Sport.



Outra possibilidade seria um auxiliar comandar o time enquanto o técnico não obtém a licença Uefa Pro.

Primeira experiência de Filipe Luís como técnico na Europa



A questão da falta da principal certificação da Uefa, inclusive, foi um dos motivos para o técnico ex-Flamengo não acertar com outros clubes europeus. Ele já teve seu nome especulado no Chelsea e chegou a conversar com o Bayer Leverkusen.



O acerto com o Monaco ainda depende da assinatura do contrato, que será válido até o meio de 2028 (duas temporadas). Essa será o primeiro trabalho dele fora do Brasil, seguindo um planejamento de carreira.



Filipe Luís está livre no mercado desde que deixou o Flamengo, em março deste ano. Por lá, conquistou cinco títulos: Copa do Brasil (2024), Libertadores (2025), Campeonato Brasileiro (2025), Supercopa do Brasil (2025) e Campeonato Carioca (2025).