Filipe Luís foi demitido do Flamengo no início do anoPatrícia de Melo Moreira / AFP
Monaco pode pagar multa por jogo para Filipe Luís comandar time; entenda
Técnico acertou contrato de duas temporadas, mas ainda não foi anunciado
Primeira experiência de Filipe Luís como técnico na Europa
Palmeiras e Cruzeiro têm interesse na contratação de Everton Cebolinha
Atacante, de 30 anos, tem contrato até o fim do ano
Ex-atacante do Botafogo encaminha acerto com o São Paulo
Jogador, de 32 anos, atuou no clube carioca até 2024
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Atacante, de 25 anos, abordou a relação com o técnico da Seleção
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Clube de Lisboa vai receber uma multa rescisória de 15 milhões de euros, algo em torno de R$ 87,7 milhões)
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Jogador, de 29 anos, foi emprestado pela Juventus
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Jogador, de 25 anos, foi negociado pelo clube carioca em 2024
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