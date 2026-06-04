Gabriel Pec em campo do LA GalaxyDivulgação / LA Galaxy
Ex-atacante do Vasco entra na mira do Cruzeiro e operação pode chegar a R$ 66 milhões
Jogador, de 25 anos, foi negociado pelo clube carioca em 2024
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