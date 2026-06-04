Gabriel Pec em campo do LA GalaxyDivulgação / LA Galaxy

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Rio - Revelado pelo Vasco, o atacante Gabriel Pec, de 25 anos, pode voltar ao futebol brasileiro. De acordo com informações do jornalista Samuel Venâncio e confirmadas pelo Jornal O DIA, o Cruzeiro pode fazer uma proposta pelo jogador que atua no LA Galaxy, dos Estados Unidos.
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Porém, para trazê-lo, a Raposa terá que fazer uma proposta de 10 milhões de dólares (algo em torno de R$ 51 milhões). A operação poderá chegar até 13 milhões de dólares (R$ 66 milhões).
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Gabriel Pec foi indicado por Arthur Jorge, ex-treinador do Botafogo, que trabalha no Cruzeiro. Em janeiro de 2024, o Vasco vendeu o atacante por 10 milhões de dólares (cerca de R$ 48,9 milhões na época) por 70% dos direitos econômicos.
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No total, Gabriel Pec acumulou 101 jogos, 43 gols e 27 assistências com a camisa do LA Galaxy. Ele tem contrato com a equipe dos Estados Unidos até o fim de 2028.