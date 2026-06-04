Andoni Iraola é o novo treinador do LiverpoolDivulgação / Liverpool

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Inglaterra - O Liverpool anunciou a contratação de Andoni Iraola, de 43 anos, como novo treinador. O espanhol trabalhou por três temporadas pelo Bournemouth, da Inglaterra, e agora recebeu a oportunidade de substituir Arne Slot, que foi demitido na semana passada.
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"Você não precisa de muito para se sentir atraído pelo Liverpool. O Liverpool é o Liverpool. Mas obviamente aqui há uma atmosfera especial, com torcedores, clube e jogadores, além da chance que eu terei de comandar atletas de nível top e brigar por títulos. Não consigo pensar em nada mais atrativo do que isso. É difícil de encontrar algo assim no futebol. Então, estou muito animado para começar o trabalho", afirmou em entrevista ao site oficial do Liverpool.
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Andoni Iraola assinou contrato de duas temporadas pelo Liverpool. O comandante tem histórico de conseguir recuperar e evoluir jogadores, especialmente no setor de ataque, com seu estilo de jogo intenso sendo comparado ao de Jürgen Klopp, que fez história nos Reds.
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O espanhol iniciou sua carreira como treinador pelo AEK Larnaca, do Chipre, em 2018. Depois, o Andoni Iraola passou pelo Mirandés e pelo Rayo Vallecano, da Espanha, antes de chegar ao Bournemouth em 2023.