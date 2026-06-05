Estêvão ficou fora da Copa do Mundo - AFP

Estêvão ficou fora da Copa do MundoAFP

Publicado 05/06/2026 21:55

Rio - O atacante Estêvão, de 19 anos, é uma das ausências mais sentidas pelos torcedores brasileiros na Copa do Mundo. O jogador do Chelsea sofreu uma grave lesão na coxa direita e acabou ficando de fora da lista de Carlo Ancelotti. O jovem relembrou o momento em que recebeu a notícia.

"É uma realização de um sonho jogar a Copa do Mundo, todo mundo espera. Ainda mais eu que estava participando de todo o processo. Então ali foi um momento de muita, muita tristeza no meu coração", contou em entrevista à "ESPN".

Estêvão vinha sendo um dos destaques do time de Carlo Ancelotti nas últimas partidas. O atacante reforçou a importância do consolo que recebeu dos seus famliares.

"O que eu chorei no colo dos meus pais, foi brincadeira, chorei muito. É nesses momentos que você precisa das pessoas que você ama e agradeço muito", concluiu.

Estêvão sofreu a lesão no músculo posterior da coxa direita no dia 18 de abril, quando o Chelsea enfrentou o Manchester United, pelo Campeonato Inglês. Na ocasião, ele sentiu o problema físico quando pisou em falso no gramado durante uma arrancada. O diagnóstico de grau 4 indica ruptura quase total do músculo.