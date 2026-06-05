Estêvão ficou fora da Copa do MundoAFP
Estêvão relembra quando soube que ficaria fora da Copa: 'Muita tristeza'
Atacante, de 19 anos, sofreu grave lesão na coxa direita
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