Estêvão ficou fora da Copa do MundoAFP

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Rio - O atacante Estêvão, de 19 anos, é uma das ausências mais sentidas pelos torcedores brasileiros na Copa do Mundo. O jogador do Chelsea sofreu uma grave lesão na coxa direita e acabou ficando de fora da lista de Carlo Ancelotti. O jovem relembrou o momento em que recebeu a notícia.
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"É uma realização de um sonho jogar a Copa do Mundo, todo mundo espera. Ainda mais eu que estava participando de todo o processo. Então ali foi um momento de muita, muita tristeza no meu coração", contou em entrevista à "ESPN".
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Estêvão vinha sendo um dos destaques do time de Carlo Ancelotti nas últimas partidas. O atacante reforçou a importância do consolo que recebeu dos seus famliares.
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"O que eu chorei no colo dos meus pais, foi brincadeira, chorei muito. É nesses momentos que você precisa das pessoas que você ama e agradeço muito", concluiu.
Estêvão sofreu a lesão no músculo posterior da coxa direita no dia 18 de abril, quando o Chelsea enfrentou o Manchester United, pelo Campeonato Inglês. Na ocasião, ele sentiu o problema físico quando pisou em falso no gramado durante uma arrancada. O diagnóstico de grau 4 indica ruptura quase total do músculo.
 