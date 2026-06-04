Victor Sá em campo pelo Krasnodar - Divulgação / Krasnodar

Victor Sá em campo pelo KrasnodarDivulgação / Krasnodar

Publicado 04/06/2026 21:50

Rio - O atacante Victor Sá, de 32 anos, que teve passagem pelo Botafogo, está perto de voltar ao futebol brasileiro. De acordo com informações do portal "UOL", o jogador tem um acerto bem encaminhado para defender o São Paulo.

Victor Sá defendeu o Krasnodar, da Rússia, e ficará livre no mercado. Com isso, o São Paulo propôs um contrato de até dezembro de 2029 para a contratação do atacante.

O atacante defendeu o Botafogo por dois anos e meio. No total, ele entrou em campo em 103 partidas, anotou 10 gols e deu oito assistências. Victor Sá acabou negociado com o Krasnodar, da Rússia, meio de 2024.

No futebol russo, o atacante participou de 70 partidas, fez 10 gols e deu sete assistências. Antes Victor Sá defendeu uma equipe polonesa e também passou pelo Wolfsburg, da Alemanha.