Luto - Reprodução

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Publicado 04/06/2026 16:10

São Paulo - Um dos grandes ídolos da história do Palmeiras, o ex-meia Leivinha morreu nesta quinta-feira (4) aos 76 anos. Ele enfrentava consequências de um alzheimer. O clube paulista divulgou por meio das redes sociais uma mensagem de condolências pela perda.

ETERNO!



Morreu nesta quinta-feira (04) João Leiva Campos Filho, um dos grandes ídolos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Craque com os pés e a cabeça, Leivinha foi um dos símbolos da Segunda Academia, que encantou o Brasil na primeira metade da década de 1970. Um meia-atacante… pic.twitter.com/sZeflKbwl1 — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 4, 2026

"Morreu nesta quinta-feira (04) João Leiva Campos Filho, um dos grandes ídolos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Craque com os pés e a cabeça, Leivinha foi um dos símbolos da Segunda Academia, que encantou o Brasil na primeira metade da década de 1970. Um meia-atacante de toques rápidos e excelente finalização, presente entre os 15 maiores artilheiros da história do clube e entre os cinco que mais foram às redes pelo Verdão em Campeonato Brasileiro. Foram 267 jogos no total, 108 gols anotados e um legado que atravessou gerações", disse o Palmeiras pelas redes sociais.

No Alviverde, Leivinha conquistou dois títulos do Campeonato Brasileiro e também dois Estaduais. O ex-apoiador também vestiu as camisas de Portuguesa, Atletico de Madrid e encerrou a carreira no São Paulo.

Na seleção brasileira, Leivinha fez parte do elenco na Copa do Mundo de 1974. O ex-meia entrou em campo em três partidas. O ídolo do Palmeiras anotou o milésimo gol da história do Brasil.