São Paulo - Um dos grandes ídolos da história do Palmeiras, o ex-meia Leivinha morreu nesta quinta-feira (4) aos 76 anos. Ele enfrentava consequências de um alzheimer. O clube paulista divulgou por meio das redes sociais uma mensagem de condolências pela perda.
ETERNO!
Morreu nesta quinta-feira (04) João Leiva Campos Filho, um dos grandes ídolos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Craque com os pés e a cabeça, Leivinha foi um dos símbolos da Segunda Academia, que encantou o Brasil na primeira metade da década de 1970. Um meia-atacante… pic.twitter.com/sZeflKbwl1
"Morreu nesta quinta-feira (04) João Leiva Campos Filho, um dos grandes ídolos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Craque com os pés e a cabeça, Leivinha foi um dos símbolos da Segunda Academia, que encantou o Brasil na primeira metade da década de 1970. Um meia-atacante de toques rápidos e excelente finalização, presente entre os 15 maiores artilheiros da história do clube e entre os cinco que mais foram às redes pelo Verdão em Campeonato Brasileiro. Foram 267 jogos no total, 108 gols anotados e um legado que atravessou gerações", disse o Palmeiras pelas redes sociais.
No Alviverde, Leivinha conquistou dois títulos do Campeonato Brasileiro e também dois Estaduais. O ex-apoiador também vestiu as camisas de Portuguesa, Atletico de Madrid e encerrou a carreira no São Paulo.
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