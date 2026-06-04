Haaland é um dos principais nomes do Manchester City e interessa ao Real MadridDarren Staples / AFP
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