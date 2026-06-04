Estêvão em campo pelo Chelsea - Glyn Kirk / AFP

Estêvão em campo pelo ChelseaGlyn Kirk / AFP

Publicado 04/06/2026 14:40 | Atualizado 04/06/2026 14:41

São Paulo - O atacante Estêvão, de 19 anos, que ficou fora da Copa do Mundo por conta de uma lesão na coxa direita, relatou que teve uma experiência impressionante ao realizar um exame no Chelsea, o seu clube. Ao conversar com o médico, o brasileiro afirmou que a contusão havia sumido.

"Duas semanas atrás fiz a segunda ressonância e o médico perguntou se eu estava com dor, com alguma coisa. E eu falei: “não doutor, estou super tranquilo, acho que até dá para jogar já” (risos). E ele falou: “É, dá para perceber mesmo”", disse Estêvão durante um culto na igreja em que frequenta, em Franca (SP), no dia 31 de maio.

Estêvão também falou sobre a decisão de não passar por uma operação. O atacante contou que a evolução do seu quadro foi impressionante.

"Ele me mostrou a imagem do exame e disse que não via mais nenhuma lesão. Ele falou que não sabe o que aconteceu, porque no prazo que está não deveria estar daquele jeito tão bem estruturado como está. Ele falou que nem sabia por que os médicos queriam que eu fizesse a cirurgia", contou o jovem.

O Chelsea ainda não conta com o atacante para o início da temporada. Estêvão já corre no CT do Palmeiras, e tem feito todo o processo de recuperação da lesão no Brasil. O atacante sofreu essa lesão no dia 18 de abril, quando o Chelsea enfrentou o Manchester United pela Premier League.

Na ocasião, Estêvão pisou em falso no gramado durante arrancada e caiu logo em seguida, sentindo dores. Ele recebeu atendimento em campo e acabou sendo substituído. Por conta disso, está fora da Copa do Mundo de 2026.