Karen Insfran é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

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Rio - A musa do Olimpia, Karen Insfran, voltou a falar sobre o poder que o sexo tem de mudar o humor das pessoas. Na opinião da beldade, muitas pessoas têm vivido suas vidas frustradas pela ausência de prazer. 
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Musa do Olimpia, Karen Insfran - Reprodução / Instagram
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Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
"Quando você se desconecta de si mesma, do prazer e do afeto. É aí que isso transparece. Você está sempre de mau humor, nada te dá prazer, é fácil perceber", disse em entrevista ao site "Popular".
A beldade, que tem mais de 282 mil seguidores no Instagram (@kareninsfran___lamadrina), reforço que sexo é o melhor remédio para a irritação.
"Com sexo intenso, com muitos carinhos e beijos. Isso cura tudo. É o melhor remédio para a raiva", concluiu a modelo.