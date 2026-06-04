Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Karen Insfran é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 04/06/2026 15:16

Rio - A musa do Olimpia, Karen Insfran, voltou a falar sobre o poder que o sexo tem de mudar o humor das pessoas. Na opinião da beldade, muitas pessoas têm vivido suas vidas frustradas pela ausência de prazer.

fotogaleria

"Quando você se desconecta de si mesma, do prazer e do afeto. É aí que isso transparece. Você está sempre de mau humor, nada te dá prazer, é fácil perceber", disse em entrevista ao site "Popular".

A beldade, que tem mais de 282 mil seguidores no Instagram (@kareninsfran___lamadrina), reforço que sexo é o melhor remédio para a irritação.

"Com sexo intenso, com muitos carinhos e beijos. Isso cura tudo. É o melhor remédio para a raiva", concluiu a modelo.