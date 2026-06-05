Endrick ao lado de Danilo em treino do Brasil - Rafael Ribeiro / CBF

Endrick ao lado de Danilo em treino do BrasilRafael Ribeiro / CBF

Publicado 05/06/2026 18:35

Rio - Convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo, Endrick, de 19 anos, irá retornar ao Real Madrid depois da competição. A mãe do jovem chamada Cíntia Ramos acredita que o centroavante conseguirá viver uma nova história no clube espanhol. Além disso, ela exaltou o presidente Florentino Pérez.

"Agradeço ao Florentino Pérez, um homem maravilhoso, que apoiou o Endrick e o recebeu de braços abertos. Agora, ele volta e espero que seja uma trajetória diferente. Ele mostrou que ama jogar futebol e pode somar muito para que o Real conquiste mais títulos", disse em entrevista à "ESPN".

Endrick chegou ao Real Madrid em 2024 e não teve muitas oportunidades. A mãe afirmou que atuar no clube espanhol sempre foi o sonho da vida do atacante.

"Eu e o pai dele sabíamos de tudo. A gente concordava, desde criança ele tinha o sonho de ir ao Real Madrid. Foi um momento histórico nas nossas vidas, o presidente maravilhoso, tivemos um encontro lá no Real Madrid. Eles receberam o Endrick com muito carinho", contou.

A passagem pelo Lyon foi fundamental para Endrick retornar para a seleção brasileira. Cíntia destacou o bom rendimento do filho no futebol francês.

"Quando ele foi ao Lyon, teve uma oportunidade de mostrar o futebol dele, aumentar minutagem e tentar uma convocação. De ser mais visto depois de ter ficado no banco. Mas, são momentos que passam e deixam aprendizado. Ele soube lidar com isso e espero que as experiências que ele tem vivido sejam melhores a cada dia", concluiu.