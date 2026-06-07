Confusão marca a vitória de Portugal
A seleção de Portugal derrotou o Chile por 2 a 1, ontem, na reta final de preparação para a Copa do Mundo. No entanto, o que era para ser apenas um jogo amistoso, ficou marcado por uma confusão que resultou em dois expulsos por agressão: Rafael Leão e Ivan Román, este zagueiro do Atlético-MG.
O episódio aconteceu no final do primeiro tempo. Durante um bate-boca, Ivan Román chegou para empurrar Cancelo. Rafael Leão, que estava próximo do lance, não gostou e deu um soco no zagueiro chileno, que ficou caído no gramado. Os dois jogadores receberam cartão vermelho direto. Com a bola rolando, Bruno Fernandes e Gonçalo Ramos abriram contagem para os portugueses, e Lucas Cepeda descontou para os chilenos.
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