Bruno Guimarães comemora com o experiente Casemiro o gol marcado no amistoso entre Brasil e EgitoRafael Ribeiro / CBF
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A seleção brasileira encerrou os amistosos preparatórios para a Copa do Mundo com vitória por 2 a 1 sobre o Egito, na noite de ontem, em Cleveland, nos Estados Unidos. Depois de abrir o placar com Bruno Guimarães, o Brasil acabou levando o empate do atacante Zico, mas voltou a ficar à frente no placar com um gol do jovem Endrick, logo no início da segunda etapa.
Agora, a equipe terá pouco menos de uma semana para encerrar sua preparação antes da estreia no Mundial. A Seleção dará seus primeiros passos na Copa do Mundo 2026 contra Marrocos, no sábado, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey. O ponto baixo da partida foi a lesão do lateral Wesley, que sentiu a virilha, e precisou ser substituído ainda na primeira etapa.
O Brasil começou o último amistoso preparatório buscando controlar as principais ações da partida e abriu a contagem logo cedo. Em uma jogada muito inteligente, Bruno Guimarães desarmou o adversário na entrada da área e bateu com categoria para estufar as redes no Cleveland Browns Stadium. A resposta egípcia, no entanto, veio cerca de dois minutos depois. Após um erro de passe de Marquinhos, o atacante Zico deixou tudo igual no placar.
Antes da parada técnica, o jovem Wesley sentiu um incômodo na virilha e precisou ser substituído por Danilo. O lance gerou preocupação no jogador, que foi flagrado chorando no banco de reservas, e foi consolado por seus companheiros. Na sequência, Vini Jr, Raphinha e Igor Thiago tiveram boas oportunidades de ampliar o placar, mas acabaram parando na defesa do goleiro Shobeir.
Durante o intervalo, o técnico Carlo Ancelotti promoveu a entrada de oito jogadores. As substituições tiveram efeito imediato e o Brasil passou a pressionar o Egito dentro de seu campo de defesa. Com apenas seis minutos, Raphinha fez boa jogada pela esquerda e cruzou na medida para o jovem Endrick bater de primeira e anotar seu quarto gol com a amarelinha. No entanto, após o segundo gol o Brasil diminuiu o ímpeto ofensivo, mas seguiu controlando as principais ações da partida.
Após a partida, o volante Bruno Guimarães comemorou a sequência de vitórias nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo e já começou a projetar a estreia do Brasil, contra o Marrocos, no próximo sábado.
"Gostei muito da atuação da nossa equipe, em especial no primeiro tempo. Acho que se tivéssemos um pouco mais de capricho, poderíamos ter saído com um placar um pouco mais elástico. De qualquer forma, estou muito feliz e agora precisamos focar no jogo contra o Marrocos, que nosso sonho começa ali. A gente sabe que pode defender um pouco melhor, mas vamos focar no que foi bom, ganhamos os jogos, poderíamos ter feito mais gols e temos muito a evoluir até o início da nossa jornada", disse o camisa 8 da seleção brasileira.
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