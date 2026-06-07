Publicado 07/06/2026 00:00

Jogando contra os anfitriões da Copa, a Alemanha derrotou os Estados Unidos, mas não convenceu seus torcedores após a vitória por 2 a 1, na tarde de ontem.Depois de abrir o placar com Kai Havertz, logo no início do jogo, os alemães continuaram em cima, criaram oportunidades, ficaram perto do segundo gol, mas pararam. Diante disso, os Estados Unidos cresceram no jogo. Com o apoio da torcida, a seleção norte-americana empatou com um golaço de Antonee Robinson, e ainda teve chances para virar.

No entanto, foram os alemães quem voltaram à frente do placar com Leroy Sané e encerraram a preparação para a Copa do Mundo com vitória sobre os donos da casa.