Publicado 07/06/2026 00:00

No último amistoso preparatório antes da Copa do Mundo, a Bélgica goleou a Tunísia por 5 a 0, na manhã de ontem. Com destaque para o atacante Jeremy Doku, do Manchester City (ING), autor de duas assistências, os Diabos Vermelhos confirmaram a boa fase antes da estreia na competição de seleções.

Locados no Grupo G ao lado de Egito, Irã e Nova Zelândia, a equipe comandada por Rudi Garcia dará seus primeiros passos contra os egípcios, no dia 15, às 16h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle (EUA).