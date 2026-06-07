Bélgica goleia a Tunísia e confirma boa fase antes da Copa do Mundo
No último amistoso preparatório antes da Copa do Mundo, a Bélgica goleou a Tunísia por 5 a 0, na manhã de ontem. Com destaque para o atacante Jeremy Doku, do Manchester City (ING), autor de duas assistências, os Diabos Vermelhos confirmaram a boa fase antes da estreia na competição de seleções.
Locados no Grupo G ao lado de Egito, Irã e Nova Zelândia, a equipe comandada por Rudi Garcia dará seus primeiros passos contra os egípcios, no dia 15, às 16h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle (EUA).
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