Vitinha em campo pelo PSGAFP

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Rio - O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, prometeu que se for reeleito irá fazer uma proposta de quase R$ 1 bilhão para reforçar o clube espanhol. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o objeto de desejo do mandatário veste as cores do PSG.
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Os portugueses Vitinha e João Neves estão entre os alvos e um deles deverá receber esta oferta. Apesar do interesse, a negociação não seria fácil. Na França, cláusulas de rescisão unilateral são proibidas. Ou seja, Florentino precisaria negociar diretamente com Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG. O clube francês fará jogo duro, já que não costuma vender seus craques.
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"Farei uma oferta significativa a um clube da Liga dos Campeões por um jogador de ponta. Seria a maior transferência já paga pelo Real Madrid. Algo em torno de 150 milhões de euros (cerca de R$ 886 milhões)", disse Florentino Pérez ao programa Horizonte, da TV Cuatro.
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O PSG foi novamente o grande destaque da temporada europeia. Sob o comando da dupla portuguesa, o clube francês conquistou o título da Liga dos Campeões pelo segundo ano consecutiva.