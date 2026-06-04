José Mourinho será técnico do RealDivulgação / Benfica

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Estadão Conteúdo
Portugal - Agora é oficial. O Benfica anunciou nesta quinta-feira que José Mourinho está de saída do clube, com destino ao Real Madrid, caso Florentino Pérez vença as eleições presidenciais, que estão marcadas para acontecer neste domingo.
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Pela liberação antecipada, o clube de Lisboa vai receber uma multa rescisória de 15 milhões de euros, algo em torno de R$ 87,7 milhões). O valor foi informado pela direção do Benfica à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de Portugal. Este procedimento é um mecanismo de praxe no futebol português e antecipa contratações ou vendas dos clubes do País.
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Por meio de nota, o conjunto vermelho oficializou a transação de um interesse que vinha se arrastando há vários meses e ganhou força diante da má fase que tomou conta da equipe merengue neste fim de temporada.
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"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa que a candidatura do Presidente Florentino Pérez às eleições do Real Madrid CF manifestou a firme intenção de contratar o treinador José Mário dos Santos Mourinho Félix caso vença as eleições para a presidência desse clube, agendadas para 7 de junho de 2026. A verificar-se tal cenário, a contratação será realizada pelo valor de €15.000.000, correspondente à cláusula de rescisão do contrato de trabalho desportivo em vigor."

O anúncio por parte do Benfica parece ser um capítulo final de um episódio com várias polêmicas. A mais recente delas foi a veiculação de um vídeo com José Mourinho sendo anunciado antecipadamente. Diante da repercussão, o treinador entrou em contato com os diretores do clube português alegando não ter participado de nada.

Caso Florentino Pérez vença as eleições, Mourinho retorna à capital da Espanha para a sua segunda passagem pelo clube. No período em que esteve à frente do time principal, entre 2010 e 2013, ele conquistou uma Superliga, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha.