Musa do Olimpia, Karen Insfran - Reprodução / Instagram

Musa do Olimpia, Karen InsfranReprodução / Instagram

Publicado 10/06/2026 11:44 | Atualizado 10/06/2026 16:26

Rio - A musa do Olimpia, Karen Insfran, levou seus fãs ao delírio ao publicar uma foto em suas redes sociais em um motel. A beldade foi provocativa na mensagem em que deixou.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Karen Stephanie Insfran (@kareninsfran___lamadrina)

"Clima especial para cair nas suas mentiras", disse a beldade em seu perfil oficial no Instagram (@kareninsfran___lamadrina).

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Dona de um corpo perfeito, Karen é bastante conhecida no Paraguai, tendo mais de 283 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram.

Além de seu amor pelo Olimpia, a beldade também é reconhecida pelo seu trabalho como modelo. Ela é garota propaganda de uma rede de motéis em seu país.