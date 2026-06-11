Musa do Olimpia, Leidy Cardozo, - Reprodução / Instagram

Musa do Olimpia, Leidy Cardozo,Reprodução / Instagram

Publicado 11/06/2026 11:48

Rio - O mês de junho traz temperaturas mais baixas no hemisfério sul e muitos sentem falta de calor e de sol. A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, publicou uma foto antiga em que aparece curtindo uma praia e demonstrou sua saudade de aproveitar o sol.

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"Uma foto antiga de onde eu queria estar", afirmou a beldade em seu perfil oficial no Instagram (@leidycardozopy).

Dona de um corpo escultural, Leidy Cardozo faz sucesso nas redes sociais. A beldade tem mais de 362 mil seguidores no Instagram.