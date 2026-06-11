Troféu da Premier League - Justin Tallis / AFP

Troféu da Premier LeagueJustin Tallis / AFP

Publicado 11/06/2026 17:30

Rio - A CazéTV anunciou nesta quinta-feira (11) um acordo para transmitir os jogos da Premier League, a primeira divisão do Campeonato Inglês, na próxima temporada. Com isso, a emissora do influenciador Casimiro Miguel transmitirá partidas das cinco principais ligas da Europa em 2026/27, além do Brasileirão.

O acordo de sublicenciamento com a ESPN, detentora dos direitos de transmissão, prevê a escolha de uma partida por rodada envolvendo um dos cinco principais clubes da liga inglesa: Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United ou Liverpool. Os jogos serão transmitidos de forma gratuita no YouTube.



A CazéTV já tinha os direitos dos jogos do Campeonato Alemão e Francês, além da Liga Europa e Liga Conferência — que vão para a última temporada na emissora de Casimiro Miguel antes de retornar para a ESPN. Em maio, eles também anunciaram acordo para transmitir jogos do Espanhol por seis anos.



A chegada da Premier League na grade fez a CazéTV investir na contratação de profissionais identificados com esses campeonatos. Com isso, a emissora contratou o narrador Fernando Nardini, ex-ESPN, e o repórter Fred Caldeira, ex-TNT Sports.

A presença de importantes competições europeias de futebol em seu portfólio levou a CazéTV a investir na contratação de profissionais identificados com esses campeonatos, como o narrador Fernando Nardini, ex-ESPN, e o repórter Fred Caldeira, ex-TNT Sports.



Além dos jogos das cinco principais ligas europeias e do Brasileirão, a CazéTV transmitirá todos os jogos da Copa do Mundo de 2026. A emissora é a única com o direito de transmissão de todas as partidas. O canal também transmitirá os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.