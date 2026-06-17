Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Karen Insfran é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 17/06/2026 11:38

Rio - A musa do Olimpia, Karen Insfran, bridou seus fãs com mais uma postagem de uma foto exibindo seu belíssimo corpo nas redes sociais. A beldade apareceu com uma lingerie vermelha em um motel. Ela digitou: "Inesquecível".

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Dona de um corpo perfeito, Karen é bastante conhecida no Paraguai, tendo mais de 292 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram (@kareninsfran___lamadrina).

Além de seu amor pelo Olimpia, a beldade também é reconhecida pelo seu trabalho como modelo. Ela é garota propaganda de uma rede de motéis em seu país.