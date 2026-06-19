Dantas é um dos principais jogadores do NovorizontinoDivulgação / Novorizontino
A defesa alega que o jogador teve uma forte dor de dente no dia 13 de fevereiro e, então, tomou um medicamento à base de THC, substância da cannabis. Ele caiu no doping dois dias depois, diante do Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista. As informações são do site ‘ge’.
Dantas ainda entrou em campo por 14 jogos, até que optou, junto ao clube, por pedir à Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) uma suspensão voluntária até o julgamento.
Destaque do Novorizontino, o zagueiro recebeu várias propostas na última janela de transferências. Além de Botafogo e Fluminense, Corinthians, Athletico-PR e Internacional fizeram oferta para contratá-lo.
A nota oficial do Novorizontino:
O afastamento ocorre de forma voluntária e em conformidade com as orientações e determinações aplicáveis ao caso, enquanto o processo segue em análise. Por respeito ao devido processo, à imagem do atleta e à confidencialidade do procedimento, o clube não fará comentários adicionais neste momento. O Grêmio Novorizontino SAF reafirma seu compromisso com o cumprimento das normas desportivas e seguirá acompanhando o caso pelos canais oficiais.”
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.