Dantas é um dos principais jogadores do NovorizontinoDivulgação / Novorizontino

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Rio - Antigo alvo de Botafogo e Fluminense, Dantas pediu suspensão voluntária no Novorizontino após ser pego no doping por uso de cannabis. O zagueiro está fora de ação desde o dia 3 de maio.

A defesa alega que o jogador teve uma forte dor de dente no dia 13 de fevereiro e, então, tomou um medicamento à base de THC, substância da cannabis. Ele caiu no doping dois dias depois, diante do Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista. As informações são do site ‘ge’.

Dantas ainda entrou em campo por 14 jogos, até que optou, junto ao clube, por pedir à Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) uma suspensão voluntária até o julgamento.

Destaque do Novorizontino, o zagueiro recebeu várias propostas na última janela de transferências. Além de Botafogo e Fluminense, Corinthians, Athletico-PR e Internacional fizeram oferta para contratá-lo.

A nota oficial do Novorizontino:

“O Grêmio Novorizontino SAF informa que o atleta João Vitor Dantas encontra-se afastado das atividades do clube em razão de procedimento relacionado ao controle de dopagem, atualmente em tramitação junto aos órgãos competentes.

O afastamento ocorre de forma voluntária e em conformidade com as orientações e determinações aplicáveis ao caso, enquanto o processo segue em análise. Por respeito ao devido processo, à imagem do atleta e à confidencialidade do procedimento, o clube não fará comentários adicionais neste momento. O Grêmio Novorizontino SAF reafirma seu compromisso com o cumprimento das normas desportivas e seguirá acompanhando o caso pelos canais oficiais.”